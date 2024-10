Brasil vence o Chile de virada e sobe para a quarta posição das Eliminatórias Sul-Americanas

A Seleção Brasileira encerrou o primeiro turno das Eliminatórias Sul-Americanas com uma vitória importante fora de casa por 2 a 1 sobre o Chile, em Santiago, na quinta-feira (10). O Brasil começou perdendo com um gol de Eduardo Vargas e precisou buscar a igualdade. Os jogadores do líder do Brasileirão, o Botafogo, foram os responsáveis pela virada. Igor Jesus empatou ainda no primeiro tempo e no final da segunda etapa Luiz Henrique também marcou pela primeira vez com a amarelinha.