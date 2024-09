A Taça das Favelas RS tem donas e endereço no Rio Grande do Sul. As gurias do Piratini, de Alvorada, cidade da Região Metropolitana, venceram o Florescente, de Viamão, por 2 a 1 neste sábado (21) e ficaram com o título da segunda edição do campeonato. A partida ocorreu no Estádio Passo D'Areia, na zona norte de Porto Alegre.