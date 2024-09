Busca pela taça Notícia

Com mãe e filhas em campo, Piratini disputará final da Taça das Favelas RS

Time de Alvorada enfrentará o Florescente, de Viamão, na decisão. Jogo ocorre no sábado, no Passo D'Areia, com transmissão da RBS TV

19/09/2024 - 12h28min