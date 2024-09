O Passo D'Areia, na zona norte Porto Alegre, recebeu um público de grandes jogos na tarde deste sábado (21). Segundo a Central Única das Favelas (Cufa), organizadora do evento, 9,1 mil pessoas acompanharam no estádio as finais da Taça das Favelas RS, nas categorias masculina e feminina. A entrada foi gratuita.