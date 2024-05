A ótima campanha do Brasil na primeira semana da Liga das Nações feminina de vôlei encerrou com uma grande preocupação. Titular nos quatro jogos e uma das apostas do técnico José Roberto Guimarães, a central Júlia Kudiess sofreu séria lesão no joelho direito, está fora do restante da competição e dificilmente conseguirá disputar os Jogos Olímpicos de Paris.