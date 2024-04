Em um duelo no qual se esperava destaque de Mbappé e Lewandowski, os protagonistas foram outros. Na vitória de 3 a 2 do Barcelona contra o PSG, em pleno Parque dos Príncipes, em Paris, o herói foi o brasileiro Raphinha, com dois gols marcados. Do outro lado, Dembélé se destacou com um gol e boas chances criadas.