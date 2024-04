Foi, de fato, a masterclass esperada. Com alguns extras de presente. Real Madrid 3 a 3 Manchester City foi um daqueles jogos históricos. Em alguns momentos, me remeteu à final da Copa do Mundo de 2022, uma das melhores partidas que tive o privilégio de assistir ao vivo. Se não foi a melhor. Mais do que gols, o jogo desta terça-feira (9) à noite, em Madri, teve todos os elementos de um espetáculo com bola.