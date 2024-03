A Colômbia não para de aprontar diante das potências do futebol mundial. Depois de ganhar de Alemanha (2 a 0) e Brasil (2 a 1), superou mais uma campeã de Copa do Mundo nesta sexta-feira (22). Em amistoso disputado em Londres, com torcedores sul-americanos transformando as arquibancadas em estádio de Bogotá, vitória por 1 a 0 sobre a Espanha, rival da Seleção Brasileira na próxima terça-feira. Daniel Muñoz, com uma pintura, definiu o triunfo.