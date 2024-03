A seleção portuguesa deu mostras nesta quinta-feira (21) que está bastante forte para a disputa da Eurocopa, no meio do ano. Desfalcada de seu principal jogador e capitão Cristiano Ronaldo e de mais alguns titulares, a equipe do técnico Roberto Martínez não tomou conhecimento da Suécia, goleando por 5 a 2 em Guimarães na estreia em 2024.