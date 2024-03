O futebol chileno está de luto. Orlando Aravena, técnico que dirigiu o Chile nas Eliminatórias da Copa de 90, morreu nesta quinta-feira (21), aos 86 anos. Comandante da seleção nacional entre 1987 e 1990, ele ficou famoso por estar no banco de reservas no dia 3 de setembro de 89, quando o duelo entre Brasil e Chile foi interrompido no Maracanã, devido ao lançamento de um sinalizador no gramado.