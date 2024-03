O primeiro confronto entre Venezuela e Itália no futebol foi de baixo nível técnico. Mesmo jogando mal, a Azzurra contou com o oportunismo do atacante Mateo Retegui, autor de dois gols, na vitória sobre o selecionado sul-americano, por 2 a 1, nesta quinta-feira (21), em amistoso disputado em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos.