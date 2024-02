O Grêmio volta a campo pelo Gauchão, neste sábado (17) às 16h30min, na Arena, diante do Santa Cruz. A partida é válida pela 9ª rodada da fase classificatória e pode dar ao Tricolor a liderança provisória, já que o Inter joga apenas no domingo, contra o Novo Hamburgo. No momento, o time de Renato Portaluppi soma 17 pontos e tem dois a menos do que o rival.