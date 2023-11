O Cruzeiro foi a campo neste sábado de Data Fifa para repor seu jogo atrasado contra o Fortaleza, pela 30ª rodada do Brasileirão, sob os olhares de todos os ouros os times que brigam contra o rebaixamento, e conquistou uma importante vitória por 1 a 0 no Castelão, com gol marcado por Bruno Rodrigues. Foi a primeira partida do time mineiro sob o comando de Paulo Autuori, antes diretor técnico e escolhido para assumir como treinador interino após a demissão de Zé Ricardo.