O Criciúma carimbou a sua volta à elite nacional ao vencer por 3 a 0 o Botafogo-SP, nesta tarde, no estádio Heriberto Hulse, pela 37.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 64 pontos e 19 vitórias, assumiu a vice-liderança, e acabou favorecido pela derrota do Atlético-GO por 4 a 1 para o Mirassol. O time paulista, só cumprindo tabela, segue com 47 pontos, em 12.º lugar.