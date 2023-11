Com as ausências de Neymar e Vinícius Júnior, Rodrygo recebeu a missão de ser o protagonista da seleção brasileira, comandada por Fernando Diniz. Com a camisa 10, o atacante do Real Madrid terá a responsabilidade de liderar a equipe no duelo com a Argentina, marcado para a próxima terça-feira, às 21h30, no Maracanã, pela sexta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo.