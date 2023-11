Um dos pilares do técnico Fernando Diniz no Fluminense e nesta última convocação da seleção brasileira, o volante André descartou falar em crise e, assim com o treinador, garantiu que a equipe evoluiu apesar da derrota para a Colômbia, por 2 a 1, na última quinta-feira, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.