A vitória contra o Flamengo no último domingo (dia 22) teve mais uma vez a marca de Hernanes. O meia marcou um dos gols na vitória do São Paulo que fez com que o time respirasse mais um pouco na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Atualmente, o time paulista é 14ª colocado, com 37 pontos, quatro a mais que o Vitória, primeiro dentro do Z-4. A situação poderia ser pior, não fosse a fase artilheira do "Profeta".