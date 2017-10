Por pouco, o Paris Saint-Germain não viu, em uma só noite, contra o Olympique Marselha, Neymar expulso e o fim da invencibilidade no Francês. Graças a um gol de falta de Cavani nos minutos finais, o segundo caso não ocorreu. O primeiro, contudo, foi visto e causou revolta no técnico Unai Emery.

Logo após o jogo, segundo publicação do jornal "L'Equipe", Emery comentou o cartão vermelho levado por Neymar, que surgiu após dois amarelos. O último se deu quando o camisa 10 se desentendeu com o rival Ocampos, que caiu após Neymar sofrer falta por trás e, irritado, se levantar e peitá-lo.

O resultado do jogo no Stade Vélodrome, ocorrido no último domingo, foi 2 a 2, com gols de Luiz Gustavo e Thauvin, pelo lado caseiro, e Neymar e Cavani, pelo lado dos visitantes. O empate deixa o PSG com 26 pontos e na liderança por quatro de vantagem sobre o Monaco, segundo colocado. O Marselha, por sua vez, chega aos 18 pontos e à quinta colocação.