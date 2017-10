O final do jogo entre Bangkok Sports Club e Satri Anghtong, na Tailândia, contou com um lance incrível. Após empatarem em 2 a 2 no tempo regular, as equipes partiram para os pênaltis. Quando a disputa estava empatada em 19 a 19, o goleiro do Bangkok foi para a cobrança e chutou a bola no travessão.