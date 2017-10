O goleiro Choirul Huda morreu de forma trágica neste domingo após um lance no campeonato nacional da Indonésia. O jogador de 38 anos se chocou com o brasileiro Ramon Rodrigues, seu companheiro de equipe, e sentiu-se mal logo em seguida. Huda defendia o Persela Lamongan desde 1999. O jogo contra o Semen Padang, que era vencido pelo Persela por 2 a 0, foi interrompido depois do incidente.