Após conquistar sua segunda vitória consecutiva, a Chapecoense se afastou bem da zona de rebaixamento. Com 38 pontos, o Verdão do Oeste subiu para a 11ª posição, podendo agora sonhar com voos mais altos. Para voltar a parte de cima, conseguir pontuar na próxima rodada, contra o Atlético-PR é fundamental, segundo o lateral Apodi.