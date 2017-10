O Inter se manifestou na tarde desta segunda-feira, dois dias depois do 3 a 2 do Inter sobre o Criciúma, em Criciúma, sobre as ofensas da torcida colorada a uma repórter mulher. Júlia Goulart, da Rádio Galera, fazia a cobertura da partida no gramado quando, quase no fim da partida, começou a ser xingada por grande parte dos colorados.