Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Ainda não foi a conquista do acesso à Série A, mas a vitória por 3 a 2 sobre o Criciúma, neste sábado (21) já começa a despertar reações diferentes de comemoração no grupo de jogadores do Inter, como foi visto dentro de campo após o jogo e também depois, no vestiário visitante do Estádio Heriberto Hülse.

Após o apito final do árbitro Wagner Reway, os atletas colorados vibraram e se abraçaram mais do que ocorre normalmente nas vitórias do time na Série B. Antes de deixar o gramado, o capitão D'Alessandro conduziu o grupo para saudar os quase 4 mil colorados que compareceram ao Heriberto Hülse.

Depois da partida, no vestiário, os atletas e a comissão técnica se reuniram para a reza tradicional do pós-jogo. Nas declarações da saída de campo, a união do grupo foi exaltada pelos atletas. D'Alessandro, que falou aos jogadores no vestiário, postou uma mensagem em suas redes sociais para valorizar a força do atual grupo de jogadores e convocar a torcida colorada para lotar o Beira-Rio na partida contra o Ceará:

- Ninguém ganha sozinho, precisamos do outro, do grupo. Tudo o que a gente conquista tem um preço, e esse grupo está preparado para qualquer batalha. Parabéns pela vitória! Queremos Beira-Rio lotado, juntos. Com vocês tudo é mais fácil - disse.

A mensagem do capitão seguiu o tom da entrevistas dos jogadores na saída do gramado do Heriberto Hülse. Camilo e Carlos, dois reservas, valorizaram a força do grupo após a vitória sobre o Criciúma:

- A força do grupo é importante. Ficamos devendo na última partida contra o Boa, era uma oportunidade que eu queria, mas não vou baixar a cabeça. É nessa situação que eu vou lutar pelo meu espaço, entrando no decorrer ou como titular - falou Camilo, antes de ser acompanhado por Carlos:

- Hoje, o Inter não tem titular e nem reserva. Quem está entrando, dá conta. O Camilo entrou muito bem, deu o passe para o meu gol. É a força do elenco - comentou Carlos.