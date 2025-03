Após "susto" no Gre-Nal, Victor Gabriel passará por exames

Victor Gabriel disse que problema no Gre-Nal foi "apenas um susto". Mateus Bruxel / Agencia RBS

O título do Gauchão deixou uma ponta de preocupação no Inter para os próximos dias. Titular na campanha, o zagueiro Victor Gabriel saiu com dores musculares e passará por exames de imagem.

Aos 30 minutos do segundo tempo, o zagueiro de 20 anos caiu no gramado após uma arrancada e deixou a partida chorando. Porém, nesta segunda-feira (17), o defensor disse que o quadro não preocupa.

— Estou bem, foi só um susto. O choro foi de frustração, pois não queria sair do jogo. Para tranquilizar todo mundo, estou me sentindo bem — disse Victor Gabriel durante o Globo Esporte, na RBS TV.

Mesmo com o otimismo do atleta, que já passou por uma primeira avaliação ainda no vestiário, o zagueiro deve passar por exames de imagem nesta segunda-feira (17). A tendência é que o diagnóstico não aponte um problema grave.

Depois do título, o elenco colorado volta aos treinos na tarde de quinta-feira (20). O próximo compromisso é a estreia no Brasileirão, contra o Flamengo, dia 29 de março, no Maracanã.

*Produção: Bruno Flores