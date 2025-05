Polícia prende 17 suspeitos de integrar grupo que invade contas gov.br e usa dados para vender veículos clonados 

Um grupo suspeito de praticar estelionatos envolvendo a venda e transferência de veículos clonados é alvo de uma operação da Polícia Civil nesta quarta-feira (7). A organização criminosa teria atuação em pelo menos três Estados, incluindo o Rio Grande do Sul, e usaria dados de contas invadidas do gov.br para a aplicação dos golpes.

Até as 10h, 17 pessoas haviam sido presas, das quais seis já estavam detidas no sistema prisional.

Conforme a investigação, o grupo é especializado em estelionatos, falsificação de documentos, invasão de dispositivos informáticos, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e lavagem de dinheiro. Ao menos quatro fraudes teriam sido feitas pela organização criminosa em menos de um ano, deixando prejuízos na faixa dos R$ 100 mil cada.

Chamada de Cripteia, a operação busca desarticular esse grupo criminoso cumprindo 22 mandados de prisão preventiva, 25 de busca e apreensão e três de sequestro de bens.

As ações acontecem em cinco cidades gaúchas — Porto Alegre, Viamão, Alvorada, Charqueadas e Arroio dos Ratos —, quatro catarinenses — Florianópolis, São José, Palhoça, Criciúma —, além do Rio de Janeiro (RJ).

Entre as prisões, seis alvos já se encontram no sistema prisional, incluindo o homem de 40 anos apontado como líder do esquema criminoso. Condenado a mais de 70 anos, ele está detido em Charqueadas, na Região Carbonífera.

— Hoje, a gente desmonta essa organização criminosa, desde o líder até os indivíduos participantes das células. É uma operação importante e mostra que a Polícia Civil e o Departamento Estadual de Repressão dos Crimes Cibernéticos estão atentos aos novos meios que os criminosos utilizam — ressaltou o delegado João Vitor Herédia, da Delegacia de Repressão aos Crimes Patrimoniais Eletrônicos.

A operação conta com o apoio das polícia civis do Rio de Janeiro e de Santa Catarina, além da Polícia Penal gaúcha.

A investigação

A Polícia Civil descobriu o grupo criminoso e deu início às investigações em julho do ano passado, a partir de um registro de ocorrência feito em Gravataí, na Região Metropolitana. Uma vítima afirmou à polícia ter sofrido um golpe ao adquirir um veículo nas redes sociais.

Conforme o relato da vítima, depois de ter realizado o pagamento, no valor de R$ 80 mil, e receber o documento de Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV-e), ela teria sido surpreendida no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) com a informação de que o veículo seria clonado, possivelmente produto de furto ou roubo.

O carro vendido para a vítima havia sido roubado no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, poucos dias antes da venda.

A partir de imagens de segurança, técnicas de investigação digital e análise de mensagens, a polícia conseguiu mapear os suspeitos de participar dessa prática criminosa.

Leia Mais Engenharia social: o que é e como evitar cair em golpes que utilizam este método

Entenda o esquema

Segundo a investigação, de dentro da cadeia o líder da organização adquiria veículos roubados e furtados no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Com ajuda dos integrantes de fora do sistema prisional, ele realizava a clonagem e falsificação dos sinais identificadores dos carros para, então, tentar vendê-los por meio de plataformas digitais.

A investigação aponta que depois que um carro era clonado, os criminosos passavam os dados da nova placa para um indivíduo do Rio de Janeiro.

O homem, de 24 anos, seria estudante de tecnologia e programação de dados e atuaria profissionalmente na área — ele é um dos presos desta quarta.

Com conhecimento cibernético e por meio de técnicas de engenharia social, ele atuaria para esse grupo de golpistas invadindo a conta gov.br do proprietário original do veículo para ter acesso à documentação veicular.

Com os documentos, os criminosos passavam a anunciar a venda do veículo na internet, principalmente pelas redes sociais, por um valor abaixo do mercado para atrair o interesse do público. Com o acesso ao gov.br do dono original do veículo, os criminosos também conseguiam enviar o documento de Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV-e) à vítima, passando um ar de credibilidade.

Normalmente, a vítima só compreendia que havia sido vítima de um golpe ao tentar finalizar a transferência do veículo no Detran, onde era avisada que o veículo em questão era roubado ou furtado.

São três vítimas: uma que tem a sua conta gov.br invadida e tem suas credenciais subtraídas, uma que tem o veículo roubado e uma terceira que é quem compra o veículo clonado. DELEGADO EIBERT MOREIRA NETO Diretor do Departamento Estadual de Repressão aos Crimes Cibernéticos

Segundo aponta a investigação, os valores desse golpe eram lavados por uma célula do grupo, em Santa Catarina, em empresas de fachada. O objetivo seria ocultar o montante angariado com o crime e repassar lucros para os demais integrantes da organização.

Departamento de crimes cibernéticos

Essa é a primeira operação do Departamento Estadual de Repressão aos Crimes Cibernéticos (Dercc), que teve criação anunciada há cerca de um mês.

Conforme o decreto que estabeleceu a nova divisão, esse braço policial deve "apurar, prevenir e reprimir os crimes informáticos de invasão de dispositivos, cometidos por meios eletrônicos ou por meio da rede mundial dark, ou deep web".

Para o chefe da Polícia Civil do RS, delegado Fernando Sodré, as 17 prisões realizadas durante a operação representam o êxito dessa iniciativa, que é considerada a primeira divisão especializada do Brasil.

— Nós criamos um departamento próprio para esses crimes virtuais, para gerar doutrina, inteligência e articulação. Nós estamos sentindo que escolhemos o caminho certo. Essa primeira operação já deu um ótimo resultado, com 17 presos e um grupo desarticulado que tinha ramificações fora do Estado — ressaltou o delegado.

Leia Mais RS cria departamento de investigação contra crimes cibernéticos

O que é golpe de engenharia social?

Essa modalidade de fraude combina manipulação psicológica com o uso de tecnologias para enganar os usuários e obter dinheiro e informações confidenciais. Os métodos utilizados nesses golpes visam persuadir as pessoas a fornecerem senhas, dados confidenciais, clicar em links maliciosos ou permitir acesso a sistemas restritos ou instalações físicas.

Como se proteger: