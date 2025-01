De contrato renovado com o Inter, centroavante colorado esteve acertado com clube russo; entenda

Lucca Drummond deu assistência para o gol de Bruno Henrique no empate por 1 a 1 com o Criciúma, em 2024. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

De contrato renovado até dezembro de 2025, o centroavante Lucca Drummond esteve muito perto de deixar o Inter e se transferir para o futebol do Leste Europeu. O atacante de 21 anos havia acertado salários com o CSKA Moscou, da Rússia, mas a transferência foi cancelada por conta de uma lesão grave sofrida pelo atleta em um treinamento no CT do Parque Gigante, no início de dezembro do ano passado.

O jogador teve diagnosticada uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, com previsão de oito a nove meses de recuperação. Como o acordo com os russos ainda não estava assinado, a transação acabou sendo desfeita.

À época, Lucca Drummond estava a poucos dias do término do seu contrato com o Inter e, por isso, o clube gaúcho não seria ressarcido pela transferência. Contudo, a direção estava ciente do acerto, uma vez que o CSKA buscou informações sobre o atleta com a comissão técnica colorada. O atacante também recebeu sondagens do AEK Atenas, da Grécia.

Após seis anos nas divisões de base do São Paulo, Lucca Drummond foi contratado pelo Colorado em março de 2024 para integrar o time sub-20. Em junho, foi promovido ao grupo principal pelo técnico Eduardo Coudet, estreando na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, no dia 19 de junho.

O centroavante foi escalado ainda como titular do Inter em duas oportunidades: no empate por 1 a 1 com o Criciúma, quando deu assistência para o gol de Bruno Henrique, e na derrota por 2 a 1 para o Vasco. Ao longo de 2024, o jogador foi relacionado para 16 jogos e participou de cinco partidas, sendo quatro com Coudet e uma sob o comando de Roger Machado.

Por conta da lesão, Lucca Drummond teve o seu contrato com o Inter renovado até dezembro para realizar a recuperação nas dependências do CT do Parque Gigante, como determina a legislação. Conforme estimativa do departamento médico, o centroavante deve retornar aos gramados entre agosto e setembro, quando ficará à disposição de Roger.