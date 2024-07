No retorno ao Beira-Rio, Inter perde para o Vasco e se afasta do G-6 do Brasileirão

Quem imaginou que voltar ao Beira-Rio faria os problemas do Inter desaparecerem em um estalo de dedos cometeu um erro tolo. Ainda que tenha se revigorado ao retornar para casa, o time de Eduardo Coudet apresentou armas insuficientes para vencer o Vasco no domingo (7). Pelo contrário. Saiu da 15º rodada do Brasileirão derrotado por 2 a 1 sob vaias e xingamentos ao técnico argentino. E ficou um ponto mais longe do G-6: agora está a quatro do Cruzeiro, sexto colocado e último time na zona de classificação à Libertadores.