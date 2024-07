O retorno ao Estádio Beira-Rio foi pior do que o imaginado para o Inter. O Colorado saiu derrotado para o Vasco, por 2 a 1, com gols de Adson e Lyncon para a equipe carioca, enquanto Bustos descontou. O resultado mantém o Inter estacionado na 10ª posição do Brasileirão, com 19 pontos.