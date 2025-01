O que colunistas de ZH apontam como fator determinante para o empate do Inter contra o Guarany

Colorado entrou em campo nesta quarta. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O Inter empatou com o Guarany por 2 a 2, na quarta-feira (22), pela estreia do Gauchão 2025. Os colunistas de Zero Hora acreditam, de forma unânime, que a questão física pesou para o time de Roger Machado nesta largada de temporada. Além disso, apontam para a desatenção colorada na hora dos gols sofridos.

Para Vini Moura, o Colorado precisará de atenção redobrada nas partidas no interior do Estado, para não ser surpreendido como no fim do primeiro tempo no Estrela D'Alva, em Bagé, onde sofreu dois gols em dois minutos.

Vaguinha também acredita que a falta de entrosamento e de preparo físico, evidentes na partida, classificam o empate como algo dentro da normalidade. Guerrinha foi outro que não considerou o resultado ruim.

Diogo Olivier é mais um colunista de ZH que alertou para falta de ritmo de jogo, justificando que o duelo foi muito exigente fisicamente.