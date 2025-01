Empate dentro da normalidade para o Inter e o ponto positivo da estreia do Gauchão

Empate acabou sendo um bom resultado. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

As carências que apareceram contra o Guarany não são novidades. Todos sabem que faltam peças de reposição e quando as ausências são muitas, o time sente e não rende como esperamos. No mais, tudo dentro da normalidade.

O time escalado teve alteração em todos os setores. Além disso, dois titulares (Bruno Gomes e Cleiton Sampaio) precisaram ser substituídos. O desentrosamento ficou evidente. Isso, somado ao preparo físico, foi determinante. Faltou atenção nos gols sofridos, também.

No segundo tempo, com Bruno Henrique, o time teve mais retenção de bola e os jovens cresceram. Principalmente, Victor Gabriel, que não cortou a bola da área no primeiro gol do Guarany. O jovem zagueiro se recuperou, marcando o gol do empate.

Mais importante que isso, ele foi seguro. Deu bons passes na saída de bola, mostrou bom posicionamento e foi firme nas dividas. Victor Gabriel foi a boa notícia da estreia. Eu daria sequência a ele ao lado de Vitão contra o Juventude, mesmo que Roger possa contar com Rogel.

O pontinho somado não era o que gostaríamos para começar um campeonato que precisamos ganhar. Mas é fácil entender as adversidades do início da temporada.