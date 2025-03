Gre-Nal da final do Gauchão pode se tornar um dos maiores públicos do novo Beira-Rio; veja top-5 

Colorado chega em vantagem para a decisão do título gaúcho. Ricardo Duarte/S.C.Internacional

O domingo (16) será de Beira-Rio lotado para a final do Gauchão 2025. Com ingressos esgotados, a projeção do Inter é de até 50 mil torcedores no estádio. O Colorado chega em vantagem após vencer o primeiro Gre-Nal, por 2 a 0, na Arena.

Desde a manhã desta quarta-feira, o clube informou que não haviam mais entradas disponíveis. Pelo cronograma de vendas, os ingressos sequer chegaram ao público em geral.

A partir deste cenário, o estádio colorado receberá o maior público da temporada e poderá registrar um dos maiores do novo Beira-Rio. Atualmente, a marca é de 50.479 pessoas que acompanharam, em 2023, a classificação sobre o River Plate na fase de oitavas de final da Libertadores. Naquele jogo, o Inter devolveu o placar de ida, de 2 a 1, na Argentina, e garantiu a vaga nos pênaltis, por 9 a 8.

Maiores públicos do novo Beira-Rio:

1) Inter (9)2x1(8) River Plate (2023) - 50.479

(9)2x1(8) River Plate (2023) - 50.479 2) Inter 1x2 Athletico-PR (2019) - 50.355

1x2 Athletico-PR (2019) - 50.355 3) Inter 1x2 Fluminense (2023) - 50.002

1x2 Fluminense (2023) - 50.002 4) Inter 1x1 Flamengo (2019) - 49.614

1x1 Flamengo (2019) - 49.614 5) Inter 2x0 Bolívar (2023) - 49.137

Depois da vitória no jogo de ida, o Colorado pode até perder por um gol de diferença que será campeão. O Grêmio precisará de uma vitória por dois gols de diferença para levar aos pênaltis ou por três gols ou mais para ficar com a taça no tempo normal.