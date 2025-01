O recado que o Inter deixa ao empatar em Bagé na estreia do Gauchão

Faltou perna para o time de Roger Machado buscar a virada no Estrela D’Alva. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O Inter encontrou muitas dificuldades nesta primeira partida do Gauchão. Alguns desses desafios eram esperados, já outros surpreenderam assim que a bola começou a rolar. A equipe treinada por Roger Machado precisa evoluir para superar desafios, que devem ficar cada vez mais difíceis com o passar do tempo.

Impossível analisar a primeira partida do Campeonato Gaúcho sem considerar a condição física dos atletas. Inclusive, o Inter surpreendeu com o ritmo que conseguiu colocar na partida mesmo em início de temporada. Mesmo assim, faltou perna para buscar a virada no Estrela D’Alva.

Com certeza o time teve erros que precisam de correção. O que chamou a atenção de forma negativa foi a desatenção do time quando sofreu a virada. Apesar da superioridade técnica, será necessário ter atenção redobrada nas partidas no interior do Estado. Imaginar que o resultado acontecerá naturalmente é uma armadilha que pode custar caro ao longo do ano.

Sobre os meninos da base que entraram durante o jogo, eles apresentaram uma atuação típica de um jovem atleta. A oscilação faz parte dessa fase da carreira. É normal que o jogador apresente, por exemplo, duas atuações diferentes e um mesmo jogo. É necessário ter paciência.

As dificuldades são normais no início de temporada. Porém, aos poucos, o time precisa apresentar evoluções e resultados. O Gauchão é extremamente importante para o Inter.