Asteriscos, alertas e observações da estreia do Inter no Gauchão

Na etapa final, Colorado merecia mais do que o empate. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Foi o típico jogo de início de temporada. Perna travada, ausência de ritmo, desfalques e gramado sem condições ideais. A bola pouco rolava. Virou um duelo físico, justamente a questão mais sensível.

O Guarany, com bravura e inteligência, trouxe a partida para a força. Com muitos desfalques, o Inter sofreu no primeiro tempo. Saiu na frente. Tomou dois gols de desatenções inaceitáveis. A atitude mudou pós-intervalo.

Pela etapa final, o Inter merecia algo além do 2 a 2. Wanderson e Wesley foram mais agudos. Bruno Henrique, no lugar de Luis Otávio, qualificou o meio. Borré entrou no jogo.

O que surpreende são os azares médicos. Bruno Gomes lesionado a cinco minutos: joelho. Fernando nem jogou, assim como Rochet e Tabata. Asterisco nos substitutos, sem ser definitivo. O lateral Aguirre é o de 2024, desaproveitando chances.

Clayton comprometeu. Vender Vitão agora é suicídio. Como disse antes, posso falar depois: ganhar na estreia, pela desvantagem física, é lucro. Tem de ver é um pouco mais adiante, aí sim.