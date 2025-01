Inter anuncia a contratação de Kaique Rocha

Jogador atuou pelo Athletico-PR no último ano.

Kaique Rocha é o novo reforço do Inter . O zagueiro de 23 anos foi anunciado nesta quinta-feira (23). O contrato é válido até dezembro de 2026.

"O atleta chega ao Clube do Povo em transferência definitiva, sem ônus, assinando contrato até dezembro de 2026. Kaique estará disponível para disputar o Campeonato Gaúcho, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Libertadores pelo Colorado", anunciou o clube.

Kaique será apresentado na sala de coletivas do Estádio Beira-Rio ainda nesta quinta, às 15h, ao lado de Carbonero, anunciado na quarta-feira (22).

Esta será a segunda passagem do jogador pelo Beira-Rio. Entre 2021 e 2022, esteve no clube emprestado pela Sampdoria, da Itália.

