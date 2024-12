Sem Wesley, Inter começa a preparação para enfrentar o Fortaleza

Após a derrota para o Botafogo, o Inter já abriu os trabalhos para encarar o Fortaleza, no domingo (8), pela última rodada do Brasileirão. Sem Wesley, liberado para tratar questões familiares após a morte de seu pai, o técnico Roger Machado começa a projetar a escalação para o duelo. Além do atacante, que deve ter sua ausência confirmada pelo clube no domingo, o time terá baixas por suspensão.