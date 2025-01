9 cuidados com o consumo de whey protein 

O whey protein é um suplemento proteico derivado do soro do leite, conhecido por sua alta qualidade nutricional e popularidade entre praticantes de atividades físicas. Rico em proteínas de alto valor biológico, ele contém todos os aminoácidos essenciais, tornando-se uma ferramenta importante para quem busca ganho de massa muscular, recuperação pós-treino ou suplementação proteica em dietas restritivas.

Apesar dos seus benefícios, o uso do whey protein requer atenção. O consumo inadequado pode trazer riscos à saúde, como sobrecarga renal e deficiências nutricionais, especialmente quando utilizado sem orientação profissional. Por isso, abaixo, confira alguns cuidados importantes com o seu consumo!

1. Consulte um profissional de saúde antes de iniciar o consumo

2. Escolha o tipo de whey protein adequado às suas necessidades

3. Respeite as dosagens recomendadas

“A dose diária recomendada geralmente vem descrita na embalagem do produto, mas não serve para todo mundo. Isto é, a dose necessária varia de acordo seus objetivos e tipo de organismo”, afirma a nutricionista Nathalia Sales. Por isso, é importante seguir as orientações de dosagem fornecidas por um profissional de saúde.

4. Não substitua refeições principais pelo suplemento

Leia o rótulo do whey protein com atenção e opte por produtos com menos ingredientes e sem adição de açúcares

5. Atente-se à presença de aditivos e açúcares nos produtos

Muitos whey proteins industrializados contêm aditivos como açúcares, aromatizantes e adoçantes artificiais que podem trazer riscos, como ganho de peso indesejado. Além disso, algumas substâncias adicionadas podem causar alergias ou reações adversas. Leia os rótulos com atenção e opte por produtos com menos ingredientes e sem adição de açúcares.

6. Hidrate-se adequadamente

7. Evite o consumo se possuir alergia à proteína do leite

O whey protein é derivado do leite, e quem possui alergia à proteína do leite pode apresentar reações como diarreia, náuseas, coceiras ou até mesmo anafilaxia. Segundo a Dra. Marcella Garcez, os intolerantes à lactose, por sua vez, não podem tomar qualquer whey protein. Isso porque a forma concentrada (o tipo mais comum vendido) contém lactose.

Assim, esses pacientes devem escolher a forma isolada, com zero de lactose na composição, informação que deve estar presente no rótulo do produto. “Pessoas com muita sensibilidade a derivados lácteos, com indicação de suplementos proteicos, podem optar por outras fontes como beef protein, de carne, e a proteína em pó vegana, de leguminosas”, diz a nutróloga.