Após a disputa do clássico Gre-Nal 443, no domingo (19), o lado perdedor decidiu provocar, enquanto o ganhador evitou cair na provocação e preferiu aproveitar o bom resultado. O Inter venceu o Grêmio por 1 a 0, com gol de Rafael Borré, em partida disputada no Beira-Rio. E os dois treinadores reagiram de maneiras diferentes.