"Pra mim, não era ídolo", diz vice de futebol do Grêmio sobre Roger Machado

Antonio Brum falou no programa "Sem Filtro" desta quinta-feira que não ficou chateado com a ida do ex-jogador e treinador gremista para o Inter

17/10/2024 - 22h03min Atualizada em 17/10/2024 - 22h19min