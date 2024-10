"Tu reclamas de lances duvidosos, eu de escandalosos": vices de Grêmio e Inter debatem arbitragem; veja vídeo

O Gre-Nal 443 começou muito antes de a bola rolar. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) designou que Bruno Arleu de Araújo como árbitro do clássico deste sábado (19), o que desagradou, principalmente, o lado colorado e gerou repercussão no últimos dias. Nesta quinta-feira (17), no "Sem Filtro", Antonio Brum e José Olavo Bisol, vices-presidentes de Grêmio e Inter, respectivamente, debateram, as questões envolvendo a arbitragem do jogo no Beira-Rio, válido pela 30ª rodada do Brasileirão. Veja vídeo acima.