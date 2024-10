O vice-presidente de futebol do Grêmio, Antonio Brum, rebateu as acusações vindas do Inter de tentativa de condicionamento da arbitragem para o Gre-Nal 443. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (17), Brum afirmou que é o rival quem trabalha para influenciar as decisões do árbitro Bruno Arleu, escalado pela CBF para comandar o clássico deste sábado (19), no Beira-Rio.