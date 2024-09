O reencontro de Roger Machado com o Alfredo Jaconi foi com vitória para o agora treinador colorado. Assim como havia acontecido no Beira-Rio, no mês passado, o Inter bateu o Juventude, neste domingo (1º). Borré e Gabriel Carvalho marcaram no primeiro tempo. Bernabei ampliou na segunda etapa e Oyama descontou no fim para decretar o 3 a 1 no jogo pela 25ª rodada do Brasileirão.