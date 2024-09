O técnico do Inter, Roger Machado, deve ter um reforço no gol para a partida contra o Fortaleza, na próxima quarta (11). O goleiro Fabrício voltou a treinar nesta semana e, diante da ausência de Rochet, tem chance inclusive de ser titular contra a equipe cearense. Contudo, se relacionado para o confronto, o atleta de 38 anos ainda terá que disputar posição com Anthoni.