Principal surpresa entre os titulares do Inter durante o Gauchão, Anthoni retornará para uma sequência de, no mínimo, duas partidas, no time de Eduardo Coudet. GZH detalha como foram os 115 dias do atleta no aguardo de uma nova oportunidade. Há duas causalidades na carreira do jovem: ser o único goleiro utilizado na Copa do Brasil e ter o Juventude como o principal adversário.