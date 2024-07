O Inter poderá ter até sete mudanças para o jogo contra o Juventude, pela Copa do Brasil, às 19h desta quarta-feira (10). O técnico Eduardo Coudet deve fazer alterações em todos os setores na comparação com o time que perdeu para o Vasco, domingo (7), no Beira-Rio. A tendência é de que entrem na equipe Anthoni, Vitão, Robert Renan, Thiago Maia, Wesley, Wanderson e Valencia.