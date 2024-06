O começo promissor do goleiro Fabrício com a camisa do Inter já faz a direção analisar a renovação de contrato. Aos 38 anos, o arqueiro está tendo a principal oportunidade da carreira e vem dando boa resposta: são seis partidas e apenas dois gols sofridos. O vínculo atual tem duração até dezembro e não há cláusula prevista para prorrogação.