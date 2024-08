D'Alessandro chegou ao CT Morada dos Quero-Queros às 9h. Mas desde 7h30min mandava mensagens no WhatsApp e telefonava, à moda antiga, para integrantes da comissão técnica e outros funcionários do clube. Conversou com Roger Machado, bateu papo com antigos companheiros (agora subordinados) e esteve ao lado dos dirigentes políticos.