O Inter já tem data para voltar a treinar no CT do Parque Gigante. O planejamento do clube prevê que o trabalho de segunda-feira (26), um dia após o jogo contra o Cruzeiro, já ocorra no centro de treinamento situado às margens do Guaíba. Na mesma data, serão apresentados os novos dirigentes do futebol André Mazzuco e Andrés D'Alessandro.