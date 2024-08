Os dias do Inter longe do CT Parque Gigante podem estar próximos do fim. Há dois meses trabalhando na estrutura da base — a Morada dos Quero-Queros, em Alvorada —, o clube pode voltar a treinar em Porto Alegre já na próxima semana. Para que a liberação ocorra, o gramado e as condições climáticas precisam continuar favoráveis.