Depois de apresentar o meia Bruno Tabata na manhã desta segunda (12), o Inter parte atrás de reforços para a defesa. A ideia é que com mais três reforços, no mínimo, o Colorado encerrará o ciclo de contratações na janela de transferências que vai até 2 de setembro. As posições buscadas são dois laterais-direitos e mais um zagueiro.