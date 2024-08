O Inter tem um novo executivo de futebol. André Mazzuco, anunciado na quarta-feira (21), trabalhou recentemente no Athletico-PR e chega com uma passagem de destaque pelo Botafogo, onde permaneceu de fevereiro de 2022 a abril de 2024, sendo o principal responsável pela projeto da SAF do clube carioca, sob o comando do empresário John Textor.